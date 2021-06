Mariangela D'Abbraccio, il marito Francesco e l'amore per Giorgio. La sorella Milly attrice porno

14 giugno 2021 a

a

a

Mariangela D'Abbraccio è ospite di Oggi è un altro giorno, nella puntata odierna - lunedì 14 giugno 2021 - della trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone che si occupava di approfondire le tematiche di attualità e di interviste dei personaggi dello spettacolo, cinema e fiction in particolare, ma anche musica e televisione.

Le inchieste di Report: dalla fuga da Whatsapp al vero costo di Amazon

D'Abbraccio, all'anagrafe Mariangela Cucciniello, è originaria di Napoli e ha appena compiuto 59 anni. Figlia e nipote d'arte - il nonno era violinista nell'orchestra del Teatro San Carlo, la nonna pittrice e la madre regista - a 15 anni inizia a studiare recitazione alla Fersen e all'Actor Studio di Roma, oltre che danza al Balletto Nazionale di Roma. Debutta diretta da Eduardo De Filippo e diventa protagonista del teatro italiano lavorando con Giorgio Albertazzi. Artistica poliedrica, conosciuta al grande pubblico della tv per aver ricoperto, dal 2012 al 2016, il ruolo di Monica Cirillo personaggio chiave nella fiction Un posto al sole, tantissimi i ruoli rilevanti avuti in teatro e al cinema in cui è passata da film impegnati come La Traviata di Zeffirelli alla commedia di Carlo Vanzina A spasso nel tempo - L'avventura continua, dove ricopre il ruolo di Sophia Loren in Pane amore e..

Anna Falchi condurrà I Fatti Vostri. Vita privata e carriera della sex symbol degli anni Novanta

La sorella di Mariangela è anche lei attrice che ha scelto la strada del cinema porno col nome di Milly D'Abbraccio. Mariangela nella vita è sposata col regista teatrale Francesco Tavassi. In precedenza ha avuto una relazione, alla fine degli anni Ottanta, con Giorgio Albertazzi con chi ha fatta coppia anche professionalmente: "Devo tutto a Giorgio. È la persona che mi ha dato la consapevolezza di cosa vuol dire fare teatro, essere un'attrice. Era un leone che ruggiva".

Non è l'Arena, "Ci lasciate sempre fuori dalla porta". Giletti contro Speranza per l'accredito "scomparso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.