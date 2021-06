Wanda Nara hot in bikini, occhio al capezzolo. Il saluto all'estate: "Cosa mi stai dicendo?"

14 giugno 2021 a

Wanda Nara si prepara ad accogliere l'estate, ormai in arrivo, con uno scatto hot, l'ennesimo della sua collezione sui social. La moglie (e agente) di Mauro Icardi, ex centravanti dell'Inter e attualmente al Psg, si è scattata un selfie nel bagno di casa: bikini giallo striminzito che fatica a mantenere le generose forme, slip nero mini, tatuaggi e anche un dettaglio hot con il capezzolo che ha fatto capolino, per un lato A da sballo, incontenibile pure per il costume. La foto ha strappato quasi 500mila like tra cui quelli della sorella Zaira della showgirl Stephen Ainett, mandanto in tilt Instagram dove l'affascinante argentina può contare su quasi 8 milioni di followers.

Wanda e Maurito hanno da poco trascorso una vacanza senza figli in Africa, tra safari in Tanzania e bagni nel mare di Zanzibar. Giornate diligentemente rendicontate sui social con tante foto, molte delle quali "bollenti". Non manca la stessa Wanda di sottolineare le proprie forme con hasthag che niente lasciano al caso: da "latoBdaurlo" a "tetteperfette". Ora Wanda e Maurito sono tornati nella loro abitazione francese e insieme ai figli stanno trascorrendo altre giornate di relax in giardino tra piscina e mate, la celebre bevanda argentina. "La mia estate preferita" scrive Wanda.

Chissà cosa porterà la stagione estiva alla coppia Nara-Icardi, magari potrebbero tornare definitivamente in Italia se alcune trattative di calciomercato prenderanno la piega tricolore. Il Psg infatti potrebbe sacrificare l'attaccante e la Juventus, da sempre, monitora Icardi dopo averlo trattato già in altre sedute di mercato precedenti. Ma potrebbe interessare anche ad altre squadre in cerca di un killer d'area (Roma?). Di sicuro l'ultima foto Instagram di Wanda dice che le vacanze saranno all'insegna della sensualità, d'altronde la prova costume è stata pienamente superata. E lei stessa nel selfie pubblicato a chiedere all'estate: "Cosa mi stai dicendo?".

