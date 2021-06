Laura Chiatti, prova costume superata: foto super sexy. E Totti mette mi piace

13 giugno 2021 a

Una Laura Chiatti super sexy ha mandato in visibilio il popolo dei suoi follower - oltre un milione su Instagram - con uno scatto in cui mette in mostra un fisico mozzafiato capace di superare la prova costume - come scrive sulle stories - senza alcuna ombra di dubbio. Una foto sensuale e accattivante, allo stesso elegante quella che ha postato l'attrice umbra. Laura si è posizionata davanti allo specchio e poi si è immortalata con il suo smartphone. In poche ore oltre ventimila like tra cui quelli famosi di Francesco Totti, Eva Riccobono, l'amica speciale Michela Quattrociocche (che scrive anche "da urlo").

Laura Chiatti presa di mira sui social "Sei dimagrita troppo". Ecco cosa ha risposto

Negli ultimi mesi spesso e volentieri l'attrice originaria di Magione è stata bersaglia dai follower che l'accusano di essere troppo magra. Laura però non è certo la tipa da farsi scrupoli e ogni volta ha risposto a tono. In una occasione ha scritto "io mangio" postando a corredo una foto in cui addenta un bel bombolone alla crema con la dida ("che gioia"). Una risposta ai tanti che hanno scritto interessandosi della sua fisicità: da "Laura sei bellissima, ma tra un po’ sparisci…ci vuole ciccia" a "Sei una bellissima ragazza ma non dimagrire più", passando per "Mia cara sei bravissima, bella ma troppo magra… Mangia un po di più".

Pio e Amedeo, il bacio appassionato a Laura Chiatti: "Tutta questa lingua?"

Ma anche dall'ultima foto Laura appare in perfetta forma e pronta per un'estate all'insegna del relax con la sua famiglia, sempre presente nei suoi contenuti social. L'attrice umbra è mamma di due splendidi bambini, Enea e Pablo, avuti dal marito, l’attore Marco Bocci. Recentemente, ospite di Verissimo, ha spiegato come l'ultimo anno sia stato complicato e sofferto a causa di alcuni malanni fisici che hanno colpito prima il marito e poi la mamma. Ma adesso è il momento di lasciarsi tutto alle spalle e tuffarsi verso l'estate: la prova costume è più che superata.

