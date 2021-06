Elisabetta Canalis, "buongiorno". Trasparenze sexy: il dettaglio bollente in questa foto della domenica e giù commenti

13 giugno 2021 a

Elisabetta Canalis, eh sì. Ancora lei infiamma Instagram con uno scatto che i follower commentano "stesi" da tanta bellezza. La showgirl dà il buongiono ai fan di domenica e la foto social mette in evidenza trasparenze apprezzatissime insieme al sorriso sereno e contagioso di Elisabetta.

Elisabetta Canalis, uno schianto in rosso: poi esalta il marito: "Orgogliosa di te" | Foto

"Bellissima", "per te ho messo gli occhiali", sono alcuni commenti dei fan seguiti da una serie di emoticon e di like che di minuto in minuto si stanno moltiplicando. Elisabetta è d'altra parte una delle regine di Instagram, dove si mostra spesso in allenamento (duro e sexy) e poi condivide momenti professionali e in famiglia. Gli ultimi scatti in bikini di Elisabetta Canalis hanno reso bollente il social già questa settimana e lo scatto di questa domenica 13 giugno è destinato a fare altrettanto.

C'è un commento, fra i centinaia, che mette lo sguardo proprio lì, il dettaglio che non sfugge ai fan della Canalis. "Buongiorno a tette emh a te", scrive uno dei follower della showgirl con un gioco di parole.

Elisabetta Canalis hot in bikini, occhio al capezzolo. Il commento di Donna Imma è da applausi | Foto

Per Elisabetta d'altra parte il tempo sembra non passare e questo scatto lo dimostra. Intanto c'è chi, dalla sua terra (la Sardegna), aspetta di vederla in vacanza e le assegna la palma di "sarda numero 1" (testuale). Di certo c'è che Canalis continua ad essere una delle mattatrici di questo inizio d'estate sui social e già dagli Usa, dove vive con la famiglia, aveva dato dimostrazione delle sue capacità atletiche e comunicativi nei periodi di lockdown. attraverso Instagram. In questa settimana però, si sta superando e la foto di questa settimana sembra annunciare - come dire - una settimana social con scatti e storie instagram da urlo. Per la gioia dei suoi ammiratori che continuano a moltiplicarsi soprattutto su Instagra.

