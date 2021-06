Oroscopo del Corriere di lunedì 14 giugno 2021: le previsioni segno per segno

13 giugno 2021 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 14 giugno 2021. Qui di seguito le previsioni degli astri per la giornata.

ARIETE

Troppe volte, ultimamente, vi siete fermati a chiedervi se quella che state conducendo è davvero la vita che volete. Oggi datevi la risposta.

TORO

I problemi non mancano e la capacità di affrontarli diminuisce insieme all'entusiasmo di vivere la quotidianità della routine. Affidati all’amore.

GEMELLI

Il mondo contro: non è un film, ahivoi, ma una prospettiva tutt'altro che esaltante. Insomma, sembra proprio che gli astri non vi proteggano.

CANCRO

Al cuor non si comanda e oggi sarà una di quelle giornate in cui farai fatica a trattenere le tue emozioni. Potrebbe rappresentare un problema.

LEONE

Vorreste ridere e ne avreste davvero bisogno. Ma i mille impegni vi portano ad affrontare una giornata in cui forse avrete spesso il volto imbronciato.

VERGINE

Non ti piace quando gli altri possono vedere la tua vulnerabilità: oggi, però, fai fatica a non mostrarti per quello che sei, non ne puoi fare a meno.

BILANCIA

È meraviglioso sentirsi connessi a una causa, soprattutto se riesci a farla tua, a interiorizzarla. Oggi il mood del giorno è proprio questo.

SCORPIONE

La rabbia fa spazio alla rassegnazione: non guardatelo come una trasformazione radicale, ma neppure come un cambiamento in negativo.

SAGITTARIO

La fortuna aiuta gli audaci: è seguendo questo motto che andrete avanti oggi, cercando di essere sufficientemente audaci per avere buona sorte.

CAPRICORNO

La giornata si presenta subito particolarmente frizzante: le cose da fare sono molte ma sei dell'umore giusto per affrontarle tutte con energia.

ACQUARIO

Nessuno squillo di tromba, ma la tranquillità vi guida durante il corso della giornata facendo cominciare la settimana nel migliore dei modi.

PESCI

Brividi, drammi, grandi amori: i sentimenti spadroneggiano e prendono il sopravvento su tutto addolcendo i vostri cuori. Non sarà solo finzione.

