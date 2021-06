Domenica In, perché oggi 13 giugno non va in onda Mara Venier

13 giugno 2021 a

Oggi, 13 giugno 2021, Domenica In non andrà in onda. Salta dunque la puntata numero 40 dell'edizione 2020/2021 che però si concluderà a fine fine giugno dopo l'allungamento di un mese in virtù degli ottimi dati di ascolto, tra share e telespettatori, che ogni domenica lo storico format rilanciato da Mara Venier sta riscuotendo.

Per la celebre "zia Mara" gli ultimi giorni però sono stati molto complicati e dolorosi a causa di un intervento a denti. La conduttrice veneziana sta soffrendo la perdita di sensibilità di parte del viso, un problema che ha coinvolto anche bocca, gola, labbra e mento. Lo ha fatto sapere lei stessa tramite i suoi social ripercorrendo il calvario di questi ultimi giorni: "Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi... sono arrivata a studio alle 9.30 e sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso. Tralascio il resto non è questa la sede!!! Giovedì di corsa dal chirurgo maxillofacciale che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno!!!! Ricoverata...sala operatoria, anestesia totale, un incubo.....!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)....". Un imprevisto che rischia di trascinarsi per molto tempo mettendo in discussione il finale di stagione di Domenica In.

Sono dunque attese nelle prossime ore notizie sulle condizioni di Mara Venier ma il motivo per cui Domenica In oggi non andrà in onda non dipendono dallo stato di salute della sua conduttrice. Infatti era stato annunciato da alcuni giorni che oggi, alle ore 15, su Rai1 sarebbe andata ad occupare lo spazio del format domenica la partita degli Europei di calcio tra l'Inghilterra e la Croazia. Con la speranza che domenica 20 "zia Mara" sia nuovamente al suo posto.

