Anna Falchi condurrà I Fatti Vostri. Vita privata e carriera della sex symbol degli anni Novanta

Storico cambio della guardia a I Fatti Vostri, programma che va in onda ogni mattina su Rai2 dal 1991. Giancarlo Magalli, che lo ha condotto per 21 anni, non ci sarà e il suo posta sarà preso da Anna Falchi. La Rai, nel preparare i palinsesti della stagione a venire, avrebbe deciso di cambiare radicalmente la forma e la sostanza di uno fra i suoi show diurni maggiormente riusciti. Così I Fatti Vostri dovrebbe passare ad avere una conduzione corale, formata da Salvo Sottile, Umberto Broccoli e - appunto - Anna Falchi. L’ex reginetta di bellezza - arrivò seconda a Miss Italia nel 1989 e vinse il titolo di Miss Cinema - sarebbe stata scelta per suggellare questo cambio di orizzonti dello show che con Magalli ha puntato maggiormente sulle storie di attualità.

"Lascio I Fatti Vostri, è una mia scelta. Avevo chiesto a Guardì di fare la staffetta. Anna Falchi? Non dovete chiedere a me. Io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo" si è lasciato sfuggire Magalli. Lo storico conduttore dovrebbe andare a curare uno nuovo game show sempre su Rai2: dovrebbe trattarsi di un gioco a premi da mandare in onda nella fascia pomeridiana.

Per Anna Falchi una grande chance quella de I Fatti Vostri. Sex symbol negli anni Novanta, inizio con cinema recitando a fianco di Paolo Villaggio e Diego Abatantuono, fu protagonista di S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa e nella miniserie tv Desideria e l’anello del Drago. In televisione ha condotto anche il Festival di Sanremo 1995 e Domenica In. Protagonista di molti calendari "bollenti", nel 2000 è stata la madrina della festa scudetto della Lazio. Ha partecipato a Ballando con le Stelle arrivando seconda e ha continuato la carriera di attrice. Dopo alcuni anni ai margini nel 2020 torna in Rai conducendo C'è tempo per..., programma spin-off estivo di Unomattina Estate e Uno Weekend. Fidanzata prima con Fiorello e poi con Max Biaggi, nel 2005 si è sposata con l'imprenditore Stefano Ricucci da cui però si è separata dopo un anno. Legatati poi all'imprenditore Denny Montesi - con cui ha avuto la figlia Alyssa - ora è fidanzata con Andrea Ruggieri.

