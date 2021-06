Alessia Marcuzzi, mini bikini a Capri: le foto che infiammano Instagram

12 giugno 2021 a

E' cominciata l'estate di relax di Alessia Marcuzzi. Eccola la showgirl che si rilassa al solo dell'isola di Capri. Alessia, da sempre molto social, ha condiviso alcuni scatti e alcune storie Instagram, sul suo seguitissimo account. Appare in grande forma. In una delle storie, creme solari in mano, si abbronza in barca mostrando un minibikini che esalta le sue gambe e i seni stretti in un elegante top. Dietro si vede uno spettacolo della natura qual è Capri, la meta che Alessia Marcuzzi ha scelto come mete per la sua vacanza. La showgirl, conduttrice televisiva ed ex compagna dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, ha pubblicato poi alcuni scatti in compagnia di alcuni amici che sono stati commentati dai follower.

Tra cibo e natura, con uno scatto dei Faraglioni, Alessia Marcuzzi si gode così l'inizio dell'estate. La 48enne romana ha postato anche alcuni selfie, in cui conferma di essere sempre in splendida forma. Alcuni di questi, davanti allo specchio in gonna corta, hanno scatenato i suoi fan con like e commenti. In un'altra foto Alessia viene fotografata seduta all'esterno in una posa di gran classe e spensieratezza.

Alessia Marcuzzi sogna il mare. Lato b mozzafiato. Laura Chiatti: "Sei bellissima" | Video

Foto che stanno facendo il giro del web e che la confermano come una delle donne più amate della tv. Una popolarità che poi si riscontra sui social che la vedono una delle regine indiscusse, soprattutto su Instagram dove Alessia si dimostra capace di alternare momenti di vita privata a quella professionale. Come in questo caso, con la vacanza di Capri di inizio estate, che dimostra come Alessia sia seguitissima dai suoi follower che aspettano quotidianamente sue notizie com foto, video e post originali

