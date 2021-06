Shaila Gatta, addio a Striscia la notizia su Instagram: "Per sempre la mia famiglia"

12 giugno 2021 a

a

a

Ultima serata da "veline" per Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Dopo quattro anni le due ballerine concludono la loro esperienza nel programma pre serale di Canale 5, Striscia la notizia. Shaila ha pubblicato su Instagram un lungo post di addio.

Shaila Gatta, in passato un amore violento: ora la storia con Leonardo Blanchard

"Ho capito solo adesso cosa vuol dire quando il tempo vola. Sono passati 4 lunghi anni in un secondo. Oggi sarà il mio ultimo giorno da Velina. Sono grata e orgogliosa di aver fatto parte di questa macchina incredibile “ @striscialanotizia “ . Grazie Antonio Ricci per avermi regalato un sogno ma soprattutto una scuola. Perché striscia per me lo è stata in tutti i sensi. Grazie per avermi dato fiducia e aver creduto in me. Grazie ad ogni singola persona che fa parte di questo programma, siete stati e siete tutti indispensabili per far si che tutto sia perfetto. Grazie per I’amore, la dedizione,l’entusiasmo e il rispetto che mettete nel vostro lavoro. Grazie a chi mi ha lodata e ,soprattutto,a chi mi ha sgridata perché mi ha aperto gli occhi a strade migliori e alla crescita. Grazie perché ad oggi posso dire di avere tanti,ma tanti amici in più nel mio cuore. E grazie perché in questo anno di pandemia la vostra presenza mi ha fatto sentire meno sola. Grazie per questo meraviglioso viaggio. Spero con tutto il mio cuore che un giorno le nostre strade possano incrociarsi ancora. Sarete sempre nel mio cuore. Vi voglio un bene immenso. Shaila. ❤️"

Striscia la notizia, il record delle veline Shaila e Mikaela. Ma è l'ora dell'addio



Questo il testo commuovente della "velina mora" e grande ballerina che ora sarà alle prese con nuove esperienze professionali, così come la sia bellissima collega. Shaila ha accompagnato il post con la foto che proponiamo in alto, postata sui social network nella prima mattina di oggi, venerdì 12 giugno.

Mikaela Neaze Silva, dall'audio bufala su sesso e alcol all'amore a distanza con il dj Bashir

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.