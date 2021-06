Stasera in tv, 12 giugno, Sapiens su Rai3: puntata dedicata alla tecnologia e ai suoi eccessi

12 giugno 2021 a

Stasera in tv, sabato 12 giugno, torna l'appuntamento su Rai3 con Sapiens – un solo pianeta, la trasmissione di divulgazione scientifica condotta da Mario Tozzi (dalle ore 21,20). Una puntata dedicata alla tecnologia e ai suoi eccessi frutto di uno sviluppo portentoso, compiuto in diecimila anni e che ha stravolto per sempre il pianeta e il nostro modo di vivere. La puntata è intitolata Tecnobaracco e Tozzi porterà avanti un approccio critico, una provocazione sulla cosiddetta turbo-tecnologia, quella che cresce a dismisura autoalimentandosi in maniera indipendente dalle reali esigenze e che non si lega ad altro che ai profitti che può generare.

La tecnologia ha contribuito notevolmente all’uscita dalla pandemia Covid: autorespiratori, tamponi e nuovi medicinali, ma soprattutto i nuovi vaccini, elaborati in meno di un anno, preparati dovuti alla moderna scienza medica. Ma, a pensarci bene, i virus delle ultime pandemie sono stati “liberati” dalle attività di deforestazione dei sapiens, favorite dalla tecnologie moderne di disboscamento. E questa è una delle leggi della turbotecnologia: tecnologia che ripara i guasti di precedente tecnologia.

Il viaggio di Sapiens inizierà dalle grandi dune di Piscinas e dal parco minerario di Montevecchio in Sardegna: verranno ripercorse le tappe fondamentali dell’evoluzione tecnologica e le sue deviazioni: dai primi artefatti alla ruota, dall’aratro al forno, dal telaio al mulino, dal vapore alla rivoluzione industriale, fino all’esplosione delle macchine nel Novecento. E poi il nucleare, la rivoluzione digitale e l’intelligenza artificiale. Finale insolito per questa puntata di Sapiens che vedrà protagonista il cantautore Lorenzo Baglioni, che canterà in coppia con Mario Tozzi. La loro canzone racconta la storia d’amore tra una tartaruga e un reggi-lattine di plastica. Davvero un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di Sapiens.

