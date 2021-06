Gerry Scotti e la sit com con Maria Amelia Monti: "Buone possibilità di vederci insieme da vecchi"

12 giugno 2021 a

Contro la corazzata Euro 2020, Mediaset rimette in pista uno dei suoi pilastri: Gerry Scotti. Il conduttore infatti sarà stasera protagonista con la prima edizione dello show The winner is andato in onda per la prima volta nel 2012. Ma Scotti in realtà sta pensando alle prossime avventure che lo aspettano in televisione.

Negli ultimi giorni sta circolando con forza l'indiscrezione che il conduttore originario di Miradolo Terme, in provincia di Pavia, possa tornare a essere protagonista di un suo vecchio amore: la sit com "Finalmente Soli", un grande successo andato in onda dal 1999 al 2004 insieme a Maria Amelia Monti. Con quella che è stata la sua moglie sul piccolo schermo hanno formato un binomio davvero divertente e lo stesso Scotti in una recente intervista ha lasciato intendere che un reboot di quella sit com è un'idea che gli balla in testa. “Finalmente Soli una delle cose che ho amato di più fare nella mia vita“ ha ammesso il conduttore in una lunga intervista, per poi ammettere “Ci sono buone possibilità che ci vedrete da vecchi assieme”. Entrambi hanno infatti più volte manifestato la volontà di girare della nuove puntate inedite e chissà che i tempi non siano maturi. La sit come si è ispirata a Casa Vianello e alcune puntate sono anche andata in visione in prima serata.

Nell'ultima stagione televisiva Gerry Scotti ha condotto la nona edizione di Caduta Libera, preserale di Canale5, poi la quindicesima edizione di Chi vuol essere milionario?, quindi è tornato a far parte della giuria della settima edizione di Tú sí que vales e ha condotto Striscia la notizia prima insieme a Francesca Manzini e poi insieme a Michelle Hunziker. In mezzo ha dovuto superare il Covid (è stato ricoverato alcuni giorni).

