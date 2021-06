Stasera in tv, 12 giugno, The winner is su Canale5: con Gerry Scotti anche Rudy Zerbi

12 giugno 2021 a

a

a

Stasera in tv, sabato 12 giugno, torna l'appuntamento con The Winner is su Canale5 (ore 21,20), lo show musicale condotto da Gerry Scotti. Il programma - le puntante sono delle repliche - si basa su una serie di sfide di canto a eliminazione diretta. I partecipanti (singoli o gruppi, professionisti o dilettanti, uomini e donne di tutte le età) si esibiscono con canzoni famose scelte da loro e sono valutati da una giuria composta da 101 italiani amanti della musica, capitanata da Rudy Zerbi. Come ogni gara, chi vince passa al turno successivo, mentre chi perde viene eliminato.

Oltre 12,7 milioni di italiani davanti alla tv per Turchia-Italia

L'aspetto particolare e unico della trasmissione condotta da Gerry Scotti è che il conduttore - prima di conoscere il verdetto della giuria - offre ai cantanti una grande opportunità: quella di ritirarsi dal gioco in cambio di una cifra cash in denaro, oppure di credere in se stessi fino in fondo rischiando di tornare a casa a mani vuote. Ad aiutare i protagonisti in questa difficile decisione ci sono parenti e amici che seguono lo svolgersi della gara ed il presidente di giuria Rudy Zerbi che, con la schiettezza e l’esperienza in campo musicale che lo contraddistinguono cerca sempre di far riflettere sul proprio talento. Per tutti i partecipanti è importante avere una buona dose di obiettività ed autocritica, ma anche la forza psicologica per non cedere alla tentazione del denaro credendo in se stessi fino in fondo. Insomma un mix di abilità, psicologia e fortuna, che non guasta mai averla al proprio fianco.

Stefano Accorsi e Maria Amelia Monti ospiti di Verissimo - Le storie

La trasmissione può essere vista in diretta anche via streaming sul sito internet di Mediaset. Quelle in onda in queste settimane sono le puntate della prima stagione andata in onda per la prima volta sempre su Canale5 nel 2012 con un discreto successo di telespettatori (media di circa 4.300.000).

Rudy Zerbi, dalla chioma rossa ai quattro figli: Edoardo con la nipote di Gianni Morandi | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.