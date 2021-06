Maria Amelia Monti: matrimonio col marito Edoardo Erba, tre figli e la fede buddista

12 giugno 2021 a

a

a

Maria Amelia Monti è un volto noto del cinema italiano. Ben 11 i film a cui ha preso parte, l'ultimo quello di Fausto Brizzi nel 2019, dal titolo "Se mi vuoi bene", ma soprattutto per diverse fiction di successo. Tra queste, quella che prima balza alla mente del grande pubblico è quella "Finalmente soli", dove interpretava Alice Fumagalli, moglie di Gigi Mantelli, interpretato da Gerry Scotti, andata in onda dal 1999 al 2004. Monti e Gerry Scotti erano così tanto affiatati sul set che per un certo periodo si è ipotizzato addirittura ci fosse qualcosa tra di loro. In realtà i due sono sempre stati grandi amici, complicità che si è mostrata durante le riprese della sitcom.

Stefano Accorsi e Maria Amelia Monti ospiti di Verissimo - Le storie

Da allora ha partecipato anche a "Baciati dall'amore" e "Distretto di polizia 11", ma in tv il successo e la frequenza nelle apparizioni al grande pubblico sono andati leggermente scemando. Maria Amelia tra pochi giorni - il 30 giugno - compirà 60 anni ed è figlia dell'architetta Anna Maria Bertarini e nipote del pittore Cesare Monti. Attualmente vive a Roma e si è sposata con il marito Edoardo Erba. La coppia ha tre figli, di cui uno adottivo, originario dell'Etiopia. Da tanti anni, ormai, si è convertita alla fede buddista. Oggi sarà negli studi di Canale 5 per partecipare alla puntata di Verissimo - Le Storie condotta da Silvia Toffanin.

Stefano Accorsi, l'amore per Giovanna Mezzogiorno e i quattro figli con Letizia Casta e Bianca Vitali

Qui parlerà della sua vita privata e della sua carriera, dei progetti futuri e molto altro. Insieme a lei in studio ci sarà anche l'attore Stefano Accorsi, che il 2 marzo ha compiuto 50 anni. Nel resto della puntata, invece, saranno riproposte alcune delle storie e interviste più belle di questa edizione del programma, tra cui quella a Ilary Blasi, Loredana Bertè, Sabrina Ferilli e Nancy Brilli.

Diletta Leotta, derby con Can Yaman allo stadio Olimpico per Turchia-Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.