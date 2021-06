Stefano Accorsi, l'amore per Giovanna Mezzogiorno e i quattro figli con Letizia Casta e la moglie Bianca Vitali

12 giugno 2021 a

Stefano Accorsi è uno dei volti più noti del cinema italiani. Ha compiuto 50 anni il 2 marzo scorso, ma la sua popolarità risale al 1994, quando compare come protagonista di una noto spot pubblicitario del gelato Maxibon, che ha segnato la sua scalata nel mondo della tv e dello spettacolo. Oggi Accorsi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo - Le storie, dove si parlerà della sua carriera e della sua vita privata.

Stefano Accorsi e Maria Amelia Monti ospiti di Verissimo - Le storie

Della prima basta ricordare come dal 1996 l’attore ha preso parte ad una serie di successi cinematografici come "Jack Frusciante è uscito dal gruppo", "Radiofreccia", "L’ultimo bacio", "Santa Maradona", "Le fate ignoranti" e "Saturno contro". Ma anche diverse serie tv, l'ultima delle quali è Sogno Azzurro, in onda in questi giorni in concomitanza con i campionati europei di calcio. Molto ricca di storie d'amore e vicissitudini anche la sua vita sentimentale. Tanto che ha quattro figli, ma con due donne diverse. Dal 1998 al 2003 è stato legato all'attrice Giovanna Mezzogiorno. Dal 2003 al 2013 ha avuto invece una lunga storia con la modella e attrice francese Letizia Casta, dalla quale il 21 settembre 2006 ha avuto il primogenito, Orlando, e il 29 agosto 2009 la secondogenita, alla quale è stato dato il nome di Athena.

Dal 2013 ha una relazione con Bianca Vitali, venti anni più giovane di lui, figlia del giornalista toscano Aldo Vitali, con la quale si è sposato il 24 novembre 2015 a Borgonovo Val Tidone. Dal matrimonio con la moglie sono nati altri due figli: Lorenzo, nato il 21 aprile 2017 e Alberto, nato il 28 agosto 2020. Oggi, come detto, con Silvia Toffanin, parlerà anche della sua sfera più intima e dei suoi progetti professionali futuri. In studio ci sarà anche l'attrice Maria Amelia Monti.

