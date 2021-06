Verissimo le storie, gli ospiti del 12 giugno su Canale 5: ci sono Accorsi e Monti

12 giugno 2021 a

Nuovo appuntamento con Verissimo - Le storie oggi, sabato 12 giugno, a partire dalle ore 16 su Canale 5. Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti di Silvia Toffanin di oggi. In studio con la conduttrice e moglie di Pier Silvio Berlusconi ci saranno Stefano Accorsi e Maria Amelia Monti.

L’attore italiano, che ha compiuto 50 anni, si racconta a cuore aperto dalla vita privata a quella lavorativa. Dall’amore per Laetitia Casta poi finito fino al matrimonio con Bianca Vitali. Non solo, Accorsi parla della gioia di essere diventato padre per ben quattro volte e dei film che hanno cambiato la sua vita di artista. Ma non finisce qui, ospite in studio anche Maria Amelia Monti, la brillante attrice che tutti ricorderanno per la serie cult “Finalmente soli” in cui ha recitato accanto a Gerry Scotti. Nella puntata di oggi, i telespettatori potranno anche rivedere alcune delle interviste più belle ed emozionanti di questa edizione.

A cominciare da quella realizzata a Sabrina Ferilli,poi quella a Loredana Bertè che ha raccontato per la prima volta di essere stata violentata all’età di 17 anni, ma anche Ilary Blasi alla vigilia della sua prima edizione de “L’Isola dei Famosi”. La conduttrice ha parlato della morte del padre di Francesco Totti, delle sorelle, dei figli e del suo ritorno in tv. Infine tra gli ospiti anche Nancy Brilli. Come tutti i programmi Mediaset, anche Verissimo sarà disponibile sulla piattaforma on demand di Mediaset che si chiama Mediaset Play.

