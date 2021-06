Anna Tatangelo, "Gigi D'Alessio non mi manca". Chi è il nuovo amore, la foto in bikini che infiamma Instagram

12 giugno 2021 a

Protagonista sui social è in tv. Grande ritorno per Anna Tatangelo, bellissima e sempre al centro del gossip. La cantante di Sora, 34 anni, si è separata da Gigi D'Alessio lo scorso marzo. Intervistata da Francesca Fagnani a Belve nella puntata in onda venerdì 11 giugno su Rai 2, la cantante di Sora, 34 anni, racconta della rottura con D'Alessio mentre si parla di un nuovo misterioso amore.

"Gli ultimi due anni sono stati difficili per me, tra un trasloco, una separazione, un bambino di mezzo, sono cose che ti fanno crescere: la musica mi ha salvato", dice sulla fine della relazione col cantante durata 14 anni. "Al momento della nostra vita insieme non mi manca nulla, sto bene così, anche se con quella vita se n'è andata una parte di Anna".

Il nuovo amore è comunque dietro l'angolo. Così dice il mondo del gossip. Da qualche settimana circola l'indiscrezione che nel cuore della cantante di Sora ci sia un altro artista campano, più giovane di tre anni rispetto a lei, Livio Cori. Incalzata dalla conduttrice di Belve, la cantante ammette di essere sentimentalmente felice, anche se è prematuro parlare di una vera e propria storia d'amore: "Innamorata è un parolone, però sto bene".

Alla domanda secca su cosa ci sia tra lei e il giovane Livio Cori risponde: "Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo".

A parlare sono invece le foto social di Anna. E' una delle regine di Instagram e la foto mentre gioca a biliardino in bikini ha scatenato i fan. Così come gli ultimi scatti da un backstage che mostrano l'avvenenza della cantante. Sì, la nuova vita di Anna Tatangelo è davvero sbocciata.

