Ascolti tv 11 giugno, Italia-Turchia su Rai 1 registra oltre il 50 per cento di share e 12,7 milioni di telespettatori

12 giugno 2021

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 11 giugno sono stati tutti per la partita tra Italia e Turchia, trasmessa in diretta su Rai 1. Oltre la metà degli italiani che ieri sera hanno acceso la tv si sono sintonizzati sulla partita che ha inaugurato Euro 2020. Il match, con la vittoria degli Azzurri per 3-0, ha infatti ottenuto solo su Rai 1 il 50,7 per cento di share e ben 12.749.000 telespettatori. Numeri a cui andrebbero aggiunti coloro che hanno seguito la partita su RaiPlay con il commento dei The Jackal e dei loro ospiti.

