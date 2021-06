Linea Verde tour, il 12 giugno su Rai 1 le bellezze della Lucania e Castelmezzano

12 giugno 2021 a

Linea Verde Tour torna oggi, sabato 12 giugno, alle ore 12 su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni sui luoghi che il grande pubblico potrà scoprire nella puntata di oggi, che vedrà protagonista la Lucania.

Gli inviati della trasmissione andranno in esplorazione del Parco Regionale Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane, un luogo ideale per incontrare biodiversità, storia, sapori e anche divertimento. A Castelmezzano, oltre a scoprire le viuzze del centro storico, si percorrerà la scala normanna, scolpita nella roccia come punto di avvistamento dell’avamposto militare, dalla quale sembra di toccare il cielo: un’esperienza che, sulle Dolomiti lucane, è davvero a portata di mano. Grazie al "volo dell’angelo", infatti, è possibile godere di un’attrazione unica, volando - assicurati a un cavo - a una velocità superiore ai 100 chilometri orari. Si avrà così una visuale perfetta su cime e valli tra Castelmezzano e Pietrapertosa, l’altro borgo del Parco che, nel suo impianto urbanistico, conserva ancora le tracce della dominazione saracena.

Percorrendo gli spettacolari percorsi naturalistici, come il Sentiero delle sette pietre e il ponte nepalese, verranno raggiunti infine borghi incantanti come il paese abbandonato di Campomaggiore vecchio. A seguire, invece, con Linea Verde Life, Daniela Ferolla e Marcello Masi partiranno da Piazza San Pietro, a Roma luogo iconico e simbolico con un colonnato e una Basilica illuminate a risparmio energetico. Ed entrando da Roma, attraverso Porta Sant’Anna, sveleranno ogni buona pratica per il rispetto dell’ambiente che applica i principi dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. Una puntata straordinaria che parte dalla Città del Vaticano e approda alle Ville Pontificie svelando tutti i motivi che le collocano a livelli record in materia di risparmio e di sostenibilità. Un’intera puntata ricca di esempi virtuosi, green, azioni anti-spreco, economia circolare, cura per i materiali, avanguardia tecnologica e architettonica nella magnificenza di uno dei luoghi più belli del mondo.

