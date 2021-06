Gianni Morandi: "La nuova canzone L'Allegria mi ha risollevato, grazie a Jovanotti"

11 giugno 2021 a

Un canzone per riprendere da un momento complicato. L'Allegria - il titolo della canzone scritta da Jovanotti per Gianni Morandi uscita oggi venerdì 11 giugno - ha un significato profondo. Infatti Morandi proprio tre mesi in un incidente domestico si era procurato gravi ustioni al corpo, in particolare alla mano destra man anche a gambe e braccia. mentre bruciava alcune sterpaglie nel giardino della sua villa. Attimi di paura ma il pronto intervento dei soccorsi ha evitato una situazione peggiore. Poi dopo settimane di ricovero all'ospedale il Gianni nazionale è tornato a casa e lentamente ha ripreso la quotidianità. A iniziare dalla musica.

Jovanotti, esce il brano che ha scritto per Gianni Morandi: "L'allegria"

"Questa canzone mi ha risollevato tanto, Lorenzo mi ha dato una grande energia dandomi questo brano facendomelo cantare in tempi rapidissimi, venerdì scorso non l’avevo ancora cantata. Rick Rubin è un gradissimo arrangiatore, Jovanotti teneva lì questo brano da tempo, e poi ha rinunciato a cantarlo per darlo a me" le parole di Morandi in diretta su Rtl 102.5 questo pomeriggio nel programma Password, sul suo nuovo singolo dal titolo L’Allegria.

Il cantante di Monghidoro racconta: ""Qualche mese fa gli ho chiesto se potesse scrivere una canzone per me, una canzone come alcune delle sue, quelle che amo di più, tipo Ragazzo fortunato o Penso positivo". Jovanotti non se l’è fatto ripetere due volte: "Qualche giorno dopo il mio incidente col fuoco, Jova mi ha chiamato ed è stato molto affettuoso ma non pensavo si ricordasse della mia richiesta e invece mi ha detto: ci sto pensando sai…". Poi, sabato scorso, la grande sorpresa, il pezzo è arrivato, l’ho ascoltato infinite volte ed ho cominciato a cantarmelo da solo a casa mia. Lunedì eravamo già in studio dal grande Pinaxa a Milano e, a tempo di record, è fuori!". Anche Jovanotti ha detto la sua sui social: "Tenetevi forte, esce il pezzo del millennio. È il nuovo pezzo di King Gianni Morandi!!!!".

