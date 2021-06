Wanda Nara, bagno hot: curve e pesci: Instagram in tilt. Gli scatti sexy

11 giugno 2021 a

Wanda Nara infiamma il web con scatti hot, Lady Icardi ci ha abituato a foto sexy e stavolta Wanda si supera su Instagram dove posta una serie di fotografie mentre si trova in vacanza,

Wanda Nara, vacanza bollente in Tanzania: scatti sexy per l'anniversario di matrimonio con Icardi

La moglie di Mauro Icardi, attaccante del Psg pubblica sui social alcuni scatti mentre si immerge in acqua a Zanzibar. Foto fra nuoto e pesci, spettacolari e bollenti che trovano il favore dei fan. Una valanga di like e commenti per la moglie del giocatore, ex Inter. Un personaggio popolare Wanda, così come il marito, seguitissima su Instagram dove posta video e foto di vita privata oltre che professionale.

Wanda si esibisce in una nuotata sexy che mette in mostra le sue curve nel bagno a Zanzibar, in questa vacanza che lady Icardi si è concessa dopo la fine delle fatiche legate al campionato francese e della champions da parte del marito.

Wanda Nara, foto sexy su Instagram con hashtag "lato b da urlo" e "tette perfette"

Wanda Nara è attesa quotidianamente dai suoi follower che vogliono sapere (e vedere) quello che sta facendo in vacanza insieme ai suoi affetti. Anche per vedere scorci unici, indimenticabili come questo di Zanzibar subacqueo. Un bagno che mette anche in evidenza le curve della Nara mentre nuota con un vestito trendy, apprezzatissimo dai suoi follower. Per lei, d'altra parte, la prova costume era cominciata presto e aveva in questo coinvolto i suoi fan che l'avevano ricoperta con commenti di apprezzamento. Le ultime foto spettacolari hanno confermato forma e stile di lady Icardi che con sicurezza non farà mancare altre notizie di sè nei prossimi giorni. Una vacanza così, d'altra parte. è davvero indimenticabile e i numerosi follower di Wanda Nara ne sono convinti e consapevoli. Guardare per credere.

