Pietro Masotti: amore, fidanzata e crisi d'ansia per l'attore del Paradiso delle Signore

Pietro Masotti è un attore della celebre soap Il Paradiso delle Signore, serie tv molto amata dove veste i panni del barista Marcello. Pietro, 35 anni, è un bellissimo ragazzo che tuttavia tiene molto alla sua privacy. Da tempo le fan si chiedono se sia fidanzato o impegnato sentimentalmente, ma lui non ama parlare delle sue storie d'amore.

Pietro Masotti e il fantasma dell'ansia. La confessione ai fans

Nel corso di un’intervista rilasciata nel gennaio 2020 a Tv Soap, l’attore all’epoca ha spiegato di essere impegnato e, al contempo, di non aver bisogno di fare “il seduttore“, a differenza di quanto accade con il personaggio da lui interpretato nella fiction. Fascino, bellezza e successo ma anche un lato "debole" per il modello, appassionato di calcio e nuoto e grande fan di Francesco Totti, ex calciatore della Roma. Poche settimane fa, il 15 marzo, l'attore si è confessato con i suoi fans parlando apertamente delle sue crisi d'ansia in un post apparso sul suo profilo Instagram: "Dopo una lunga giornata di set, portata a casa non si sa come visto che la notte precedente non ho praticamente chiuso occhio. Perché non ho chiuso occhio? Perché nonostante siano ormai due anni che faccio il Paradiso, ancora mi capita di avere delle crisi d’ansia prima di alcune giornate che reputo impegnative".

Poi la confessione dell'attore è continuata: "Se da un lato odio profondamente questo aspetto del mio carattere, d’altro canto ritengo che questa sia una cosa positiva. Perché significa che, nonostante i ritmi quasi impiegatizi di questa lunghissima serialità, c’è ancora quella passione, diciamo anche tormento, che mi sprona a migliorarmi, a superarmi, per cercare di regalarvi un sorriso,una lacrima, un’emozione". Oggi, come detto, affiancherà Serena Bortone tra gli "affetti stabili" insieme a Lidia Schillaci e al pianista Memo e parlerà dei temi del giorno insieme agli ospiti del programma, da Sandra Milo a Stefania Sandrelli.

