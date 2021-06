Stefania Sandrelli, i figli Amanda e Vito Pende e la lotta al tumore

11 giugno 2021 a

Stefania Sandrelli, 75 anni compiuti da pochi giorni, è ospite di Serena Bortone nella puntata di venerdì 11 giugno di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14. La Sandrelli è una delle attrice italiane più note e amate dal grande pubblico. Icona di bellezza e di scandalo, soprattutto negli anni Sessanta, non ha certo bisogno di presentazioni e ha all'attivo oltre cento film.

Anche la sua vita privata, nel tempo, è sempre stata sotto ai riflettori. Stefania ha due figli: Amanda, che ha mantenuto il suo stesso cognome, avuta nel 1964 con Gino Paoli e Vito Pende, avuto nove anni dopo da Nicky Pende, con cui si era sposata (e che è scomparso nel 2019). Nel 2016, dopo essere stato accanto alla figlia Amanda per la malattia che l'ha colpita e provata duramente, ha avuto anche lei un tumore. La lotta contro la sua malattia è avvenuta nel 2016, a tre anni dalla morte dell'amato fratello, con cui era molto legata, il musicista e compositore Sergio. E' tuttavia riuscita a debellare questo male con coraggio anche grazie al sostegno dell’amato secondogenito Vito, che è per l’appunto un medico e chirurgo specializzato in Oncologia.

Solo da pochi anni, inoltre, ha confessato un segreto che ha tenuto ben nascosto. Nel 2018, infatti, ha raccontato di aver subito una violenza sessuale da parte del fidanzato di un'amica, quando era giovane, ma di non averla mai denunciata. Questo tremendo episodio, tuttavia, fortunatamente, non le ha impedito di vivere a pieno l'amore e la sua vita di donna. Oggi, come detto, sarà negli studi di Rai 1 insieme a Sandra Milo, che sarà accompagnata anche dal figlio Ciro De Lollis e Margherita Enoc. Tra gli "affetti stabili" della trasmissione ci sono Lidia Schillaci e Pietro Masotti, oltre al pianista Memo.

