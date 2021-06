Ciro De Lollis, il secondo figlio di Sandra Milo e lo scherzo sull'incidente in diretta tv

11 giugno 2021 a

Ciro De Lollis è il secondo figlio di Sandra Milo, nato dal matrimonio della madre con Ottavio De Lollis. Classe 1968, ha fatto una carriera e un percorso professionale totalmente lontano da quello della celebre madre e ha condotto sempre una vita molto riservata e lontana dai clamori dei rotocalchi e ora anche dei canali social.

E' sposato con Vanessa Ceccarini e la coppia ha avuto un figlio, chiamato Flavio Milo De Lollis in onore proprio della madre. "Mi hanno fatto questo gradito omaggio a mia insaputa inserendo anche il mio cognome. Mi hanno detto che lo reputano un portafortuna e per me è stata un’ulteriore felicità“, ha detto l’attrice a Vieni da me, nel 2019. Ciro, tuttavia, ha avuto il suo "attimo" di notorietà nell'ambito di uno scherzo fatto alla madre in diretta tv, che è entrato negli annali di questo genere di episodi dello spettacolo italiano. L'episodio avvenne durante la diretta del programma "L’amore è una cosa meravigliosa", quando una spettatrice ha chiamato in diretta informando la conduttrice di un gravissimo incidente occorso al figlio.

“Per me fu uno shock. Conducevo L’amore è una cosa meravigliosa quando è arrivata quella telefonata anonima in cui mi informavano che Ciro era ricoverato in condizioni gravi a causa di un brutto incidente. Lasciai lo studio in lacrime“, ha ricordato la Milo a Vieni da me, mentre ancora risuona l’eco delle sue grida disperate che invocavano “Ciro, Ciro". Ciro De Lollis ha anche una sorella più piccola, Azzurra, e una sorellastra, Debora Ergas, nata dal primo matrimonio della madre. Oggi sarà proprio al suo fianco negli studi di Rai 1 con Serena Bortone, ospiti di "Oggi è un altro giorno", dove certamente si parlerà anche di quell'esilarante - quanto drammatico - episodio di tanti anni fa.

