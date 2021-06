Lidia Schillaci, dalla storia d'amore con l'ex fidanzato Luca Favilla alla vittoria a Tale e Quale Show 2020

11 giugno 2021 a

Lidia Schillaci è una cantante italiana di 37 anni, nata a Palermo. Malgrado il nome, non ha rapporti di parentela con il famoso calciatore Totò Schillaci. La sua vita è caratterizzata da una grandissima passione per la musica, che è diventata il suo lavoro, a cui ora affianca anche l'attività sul web e sui social, soprattutto Instagram, dove conta oltre 30 mila follower.

Da Eros Ramazzotti al padre ritrovato all'amore: Lidia Schillaci

La sua notorietà è cresciuta negli anni. Nel 2018 ha partecipato a Ballando con le stelle, dove ha conosciuto Luca Favilla, con cui ha iniziato una storia d'amore che si è conclusa nella primavera 2020 in occasione del lockdown. Dopo l'ex fidanzato, dieci anni più grande di lei, non risultano altri rapporti sentimentali e lei a riguardo è rimasta anche molto riservata sui propri canali social. Poi ha partecipato a Tale e Quale Show nel 2019 e poi nelle due edizioni seguenti del talent, nella formula "il torneo". Nel 2020 è riuscita a vincere il programma, risultando molto amata dal pubblico, che ne ha apprezzato le qualità canore.

Lidia Schillaci, l'amore finito con l'ex fidanzato Luca Favilla: l'addio durante il lockdown

Per quanto riguarda la sua vita privata, il padre di Lidia ha abbandonato la famiglia quando era ancora piccola ma è poi ritornato dopo diverso tempo, come la cantante stessa ha dichiarato: “E’ tornato a cercare me e i miei fratelli - ha spiegato -. All’inizio non è stato facile, ma oggi i rapporti sono sereni. E’ stato un dolore molto forte, ne parlo con fatica, ma grazie a tutto questo, forse, oggi sono forte". E' molto riservata sulla sua situazione sentimentale, come ammesso a Vieni da me, vecchio programma di Caterina Balivo. Oggi sarà tra gli "affetti stabili" della trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone, Oggi è un altro gjorno, di cui è un ospite ricorrente. A fianco a lei ci sarà anche il pianista Memo e l'attore Pietro Masotti.

