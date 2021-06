Andrea Delogu, zoom per i più maliziosi ma senza De Martino: lui si diverte a tennis | Foto

10 giugno 2021 a

Andrea Delogu sempre scatenata e ironica su Instagram. Nella giornata di giovedì 10 giugno infatti ha pubblicato una foto molto elegante, realizzata dal professionista Pietro Baroni, in cui appare in bianco e nero in una immagine piuttosto raffinata. La Delogu si è divertita però a postare una serie di scatti, ipotizzando gli zoom da parte dei follower: "Ipotizzo i vostri zoom e penso di non sbagliarmi", ha scritto nella didascalia, scatenando il divertimento nei commenti degli amici vip, da Ema Stokholma ad Anna Foglietta, fino a Elena Barolo e Gabriele Cirilli.

Le parti del corpo messe in primo piano da Andrea sono il piede, la mano, la scollatura, il tatuaggio sul braccio sinistro e per ultimo il viso, quasi a testimoniare la malizia da parte degli osservatori da social.

Negli ultimi giorni inoltre la Delogu ha fatto parlare molto il web per via del gossip su De Martino, "il suo eroe". Il ballerino e conduttore napoletano infatti l'ha portata in spalla per quattro piani per un infortunio a un piede, come lei stessa ha raccontato sempre su Instagram.

L'attrice e conduttrice, che i ben informati darebbero in crisi con il marito Francesco Montanari, ha però chiarito la situazione: "Stavo con Stefano De Martino che è un amico: siamo andati a mangiare da un amico comune, che abita al quarto piano senza ascensore - ha raccontato -. Uscendo, siamo passati da un corridoio molto buio verso la porta d'uscita. Ho zompettato e a un certo punto ho sentito il vuoto sotto i miei piedi. Mentre stavo per precipitare, Stefano ha acceso la luce. Sono ruzzolata giù e ho sentito crac al piede. Alla fine il piede non era rotto, mi ha portato a casa e mi ha medicato il piede. La mattina dopo mi ha chiamato per sapere come stavo. Un gentleman. Mi ha salvata".

Da parte sua, De Martino continua a postare solo foto con il figlio Santiago e il cane Choco, proprio per tenere il gossip lontano da lui. Ma sembra continuare a vivere in pieno relax dopo la fine dell'edizione di Amici 2021. E così nelle sue stories è immortalato in un video dove gioca a tennis, mostrando uno stile certamente elegante.

