Federica Pellegrini, ritratto di famiglia con i suoi cani sul letto: "Poppate coccolose" | Foto

Federica Pellegrini si sta allenando in vista delle Olimpiadi di Tokyo, ultimo suo grande appuntamento della carriera. Dopodiché, si ritirerà (probabilmente) dall'attività agonistica e si dedicherà più che altro alla vita privata, dove sembra essere ormai felice al fianco di Matteo Giunta, il suo allenatore e cugino del suo ex, Filippo Magnini. Intanto si diverte a pubblicare sulla sua pagina Instagram momenti della sua quotidianità. Nell'ultimo ha postato per i suoi fan una foto in cui è sul letto insieme ai suoi amici speciali, i cani.

In particolare si tratta di una intera famiglia, con la madre impegnata ad allattare i suoi cuccioli e il cane maschio a fare da guardia. "Poppate coccolose", il commento di Federica all'immagine. In passato la Pellegrini non si è mai sottratta a domande anche intime: "Le donne fanno paura a tanti uomini. Credo che gli uomini abbiano paura dell’emancipazione delle donne. Federica fa paura? Molto - ha sottolineato in una vecchia intervista -. Di sicuro sono più le volte in cui sono stata tradita. Il sesso è fondamentale. Ultimamente, negli ultimi due o tre anni sono arrivata ad avere una fisicità nella quale mi ritrovo al 100%. La Pellegrini sexy sui social quando nasce? Da quando ho cominciato a piacermi".

Intanto di lei ha parlato una giovane speranza del nuoto azzurro, Benedetta Pilato: "Il mio obiettivo a Tokyo? Proverò a migliorare, non so neanche cosa aspettarmi perché è la mia prima Olimpiade, non le ho mai viste nemmeno in tv perché non amo molto guardare sport in televisione", ha dichiarato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la sedicenne campionessa europea di nuoto e primatista mondiale sui 50. "Cosa penso delle parole di apprezzamento nei miei confronti di Federica Pellegrini? Mi fanno piacere - ha aggiunto -. Detto da lei fa ancora più effetto, spero di arrivare un giorno ai suoi livelli".

