Belen, lite al telefono con la ex di Spinalbese: poi scatto romantico insieme a lui | Foto

10 giugno 2021 a

a

a

Belen Rodriguez è sempre più vicina al suo secondo parto. Tra pochi giorni infatti è prevista la nascita della sua secondogenita, frutto dell'amore con Antonino Spinalbese. Verrà alla luce Luna Marie, la sorellina di Santiago, il figlio avuto da Stefano De Martino. Ora la splendida modella, influencer e showgirl argentina ha pubblicato una foto romantica con il compagno, con la didascalia "Insieme" ad accompagnare l'immagine.

La foto neanche a dirlo ha ricevuto migliaia e migliaia di like, anche se non sono mancati i messaggi di invidia relativi soprattutto ad Antonino Spinalbese, considerato quasi un miracolato a poter stare insieme a una donna così piena di fascino. "Lui ha fatto 13", "Che vita che fa", il tenore dei commenti. E a proposito di Spinalbese, nei giorni scorsi polemica tra l'ex fidanzata di lui, Chiara Maria Mannarino, e la stessa Belen Rodriguez.

“Luna Marie sta arrivando”. Belen mostra il pancione nudo in giardino

Almeno stando a quanto raccontato dalla Mannarino al settimanale DiPiù, peraltro a poche settimane dalla nascita di Luna Maria: "Belen mi ha telefonato. Le ho detto: 'Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?' Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: 'Non mi sento inferiore a nessuno'. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen. E' stata fuori luogo", ha affermato Chiara Maria Mannarino, a dimostrazione di come il rapporto tra le due non sia certo idilliaco.

Belen Rodriguez e il posto più strano dove ha fatto l'amore: "Una casa sull'albero"

Sempre a proposito di ex, ma dal versante opposto, ha fatto il giro del web la notizia legata a Stefano De Martino, ex di Belen, considerato eroe per un giorno. Il ballerino e conduttore napoletano infatti ha aiutato Andrea Delogu dopo un infortunio, portandola sulle spalle per 4 piani di spalle. Disavventura raccontata dalla stessa Delogu sulle stories di Instagram. "Non tutti gli eroi portano la maschera - ha scritto Andrea, condividendo uno scatto in cui mostra il piede infortunato -. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti". Il gossip su un presunto flirt in corso tra di loro inevitabilmente si è fatto sempre più fitto.

Stefano De Martino, duello con Mara Venier? Futuro insieme a Lorella Cuccarini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.