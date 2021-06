Stasera in tv 10 giugno su Rai 2 c'è il film Paradise beach - Dentro l'incubo: la trama

10 giugno 2021 a

Stasera in tv, giovedì 10 giugno, su Rai 2 c'è il film drammatico "Paradise beach - Dentro l’incubo". Ecco alcune anticipazioni e la trama della pellicola. Nel cast, tra gli attori principali, ci sono Blake Lively, Sedona Legge e Òscar Jaenada. .

Il film non è una prima visione e va in onda a partire dalle ore 21.20. Nancy è una giovane studentessa in medicina che dopo la morte della madre, abbandona padre e sorellina per ritrovare una spiaggia sperduta di cui ha un ricordo felice con la mamma. È una surfista e l’insenatura è ideale per cavalcare le onde dell’oceano. Non rivela ai suoi cari dove si trova, non c’è nessuno, a parte altri due giovani surfisti, e Nancy si getta nelle "acque basse" per rendere catartico quel momento. Ma il male, presto, si materializza improvvisamente in un grande squalo bianco che fa strage dei due surfisti e inizia una lotta all’ultimo sangue con Nancy, ferita e su uno scoglio per la bassa marea... Il film ha il piglio del thriller ma in uno scenario drammatico. La protagonista, la bellissima Blake Lively, è nota al grande pubblico per aver interpretato la serie Gossip Girl, molto amata soprattutto tra i teenager e disponibile sulla piattaforma Netflix.

Sulle altre reti, nella fascia di prima tv, su Rai 1 c'è il film "Non sposate le mie figlie II" (il sequel di quello trasmesso nella serata di mercoledì 9 giugno) e il Golden gala 2021 di atletica su Rai 3. Sulle reti Mediaset, invece, c'è il talk show di politica e attualità di Paolo Del Debbio, "Dritto e rovescio" su Rete 4, mentre su Canale 5 torna il programma culturale condotto da Cesare Bocci "Viaggio nella grande bellezza", dedicato alla monarchia inglese. Su Italia 1, infine, il film "Una notte da leoni III".

