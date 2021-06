Vanessa Gravina, l'amore per Edoardo Siravo e il matrimonio con Domenico Pimpinella. Ora la separazione

10 giugno 2021 a

Vanessa Gravina è un'attrice e regista teatrale, ora nota al grande pubblico per la parte nella soap opera Il Paradiso delle Signore. Questo pomeriggio sarà ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.

Vanessa, classe '74, ha avuto una lunga storia d'amore con l'attore Edoardo Siravo, di cui è stata la compagna per dieci anni. Fino a quando, dopo cinque anni di relazione, il 16 dicembre 2015 ha sposato il marito Domenico Pimpinella, manager e direttore generale dell’Ente Previdenziale Enpam. La coppia non ha tuttavia avuto figli. Il matrimonio, tuttavia, è in crisi e poco tempo fa la stessa Gravina ha annunciato la separazione in un'intervista a Repubblica, sintetizzata anche da un post su Instagram. "Non nascondo che mi 'rode' di invecchiare, ma cerco di non farmene un cruccio". E nella nostra chiacchierata si lascia andare anche a confidenze sul suo privato: "Sono un po' emozionata a parlarne, è la prima volta che lo dico: io e mio marito (il manager Domenico Pimpinella) dopo dieci anni abbiamo deciso di separare le nostre strade. Una scelta meditata e sofferta per entrambi, maturata alla fine del primo lockdown. Il legame che ci ha unito sopravvivrà in forme diverse. L'amore è un sentimento importante e merita rispetto, quando subisce una trasformazione, è coerente e rispettoso separarsi", ha scritto.

Oggi, insieme a lei, nel programma di Rai 1 ci saranno i protagonisti della tragedia del Vermicino, mentre gli "affetti stabili" di Serena Bortone saranno Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi e il pianista Memo (come nella puntata di ieri). Vanessa è uno degli ultimi protagonisti della fiction ad essere ospitata in studio, dal momento che nelle scorse settimane vi sono già transitati diversi suoi colleghi di set.

