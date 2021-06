Ascolti tv 9 giugno: Chi l'ha visto su Rai 3 vince la prima serata, poi Non sposate le mie figlie

10 giugno 2021 a

a

a

Ascolti tv di mercoledì 9 giugno, è Chi l'ha visto su Rai 3 il programma più seguito della prima serata. La trasmissione di Rai 3 ha ottenuto infatti 2.867.000 telespettatori e uno share del 14,7 per cento. A seguire, il film di Rai 1 "Non sposate le mie figlie" è stato visto da 2.789.000 telespettatori pari al 12,8 per cento mentre su Canale 5 le prime due puntate di "Grand Hotel. Intrighi e Passioni" hanno registrato 1.763.000 telespettatori con il 10,9 per cento di share.

Denise Pipitone, nascosta a Parigi? Nuova pista rom: la rivelazione di Mariana: "Ho riconosciuto quella donna"

Appena fuori dal podio Italia 1 che con "Hard Kill" ha totalizzato 1.421.000 telespettatori e il 6,6 per cento mentre Su Rai 2 "The Show Must Go On - Va tutto bene" con Max Giusti ha conquistato 862.000 telespettatori e il 4,2 per cento di share. Su Rete 4 "Zona Bianca" è stato seguito da 762.000 telespettatori pari al 4,3 per cento. Su Tv8 "Name That Tune" ha ottenuto 525.000 telespettatori e il 2,6 per cento, mentre Nove con "Accordi & Disaccordi" ne ha incassati 479.000 pari al 2,2 per cento. Infine su La7 "Atlantide" ha interessato 416.000 telespettatori e l’1,9 per cento di share.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.