Oroscopo Corriere giovedì 10 giugno 2021, le previsioni segno per segno per la giornata

Oroscopo del Corriere di giovedì 10 giugno. Qui di seguito le previsioni segno per segno per la giornata.

ARIETE

Potrete vivere momenti di grande euforia in amore grazie alla benevolenza di Venere. Attenzione a non cedere alla tentazione di flirtare con sconosciuti.

TORO

Cercate di ottenere tanto dall'altro senza essere voi stessi i primi a dare. La felicità in amore è dietro l’angolo, ma a volte sembrate ciechi.

GEMELLI

Vi impegnate spesso per fare del bene agli altri o dedicarvi a cose che non vi riguardano in maniera diretta. Oggi vi si chiede di pensare a voi stessi.

CANCRO

Potrebbe esserci un po' di confusione nel vostro ambiente lavorativo e potrebbe essere messa in discussione la serietà di tutti. Occhio alle tensioni.

LEONE

Siete al limite della sopportazione. Lamentate troppo la monotonia del vostro rapporto. Senza una svolta, non ci sarà la chiave per migliorare.

VERGINE

Avvertite il bisogno di raggiungere una sintonia tra corpo e mente, cercare di dedicarsi ad un hobby preferito può restituirvi benessere.

BILANCIA

Non aspettarti di fare tutto ciò che ti piace oggi. Al contrario! Potresti essere frenato da limitazioni tecniche e soprattutto finanziarie.

SCORPIONE

I problemi del vivere quotidiano vi stanno allontanando dalle dinamiche di coppia. Così facendo togliete energia e intensità ai vostri sentimenti.

SAGITTARIO

Il vostro umore non è proprio al top, anche l’organismo ne risente e in generale non viaggia al meglio. Niente di serio, ma state in guardia.

CAPRICORNO

Non è importante uscire vittoriosi da ogni battaglia, ma affermarsi tra gli altri, mostrando che si è capaci di lottare e competere ad armi pari.

ACQUARIO

Approfittate di questo momento per affrontare un discorso difficile con il partner: vi guida la serenità, qualunque cosa dica non vi farà arrabbiare.

PESCI

Le parole non rispecchiano la realtà e le azioni concrete ricevute. Siete stanchi delle solite promesse non mantenute in amore. Provate a reagire.

