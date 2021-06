Chiara Ferragni, bar a Milano con Nespresso in piazza del Carmine

09 giugno 2021 a

Chiara Ferragni non si ferma mai. Ora l'imprenditrice e influencer ha aperto a Milano il suo primo bar, in piazza del Carmine. Si tratta, nello specifico, del suo primo temporary caffé Nespresso x Chiara Ferragni, che resterà aperto da domani - giovedì 10 giugno - fino al 18 luglio. E' stata proprio lei, come di consueto, ad anticipare la notizia ai suoi 23 e più milioni di follower, salvo poi pubblicare oggi diverse foto e storie su Instagram per illustrare in anteprima questa nuova avventura imprenditoriale, nonchè la location e il layout del locale.

"È la cosa più cute del mondo. Si può fare colazione, ma anche pranzare e cenare. O prendere un caffé da asporto nelle tazze con l'occhio", ha scritto la moglie di Fedez. Una nuova iniziativa, quindi, per l'intraprendente Chiara Ferragni, che punta a valutare la potenze del richiamo della sua immagine, sempre più un brand multifunzionale, anche nel segmento della ristorazione. Ed è facile immaginare che a seguito della risposta da parte degli ammiratori e della clientela, Chiara si cimenterà in nuove avventure imprenditoriali e investimenti. Ancora non si conoscono i prezzi di caffè e altre pietanze, ma è facile presumere che non saranno estremamente "popolari". Ora domani bisognerà vedere la risposta dei milanesi al lancio di questa iniziativa commerciale, che comprese anche un punto per scattare le foto, in tipico "stile Ferragni".

