Stasera in tv, 9 giugno, Zona Bianca su Rete4: Luca Zaia tra gli ospiti

Stasera in tv, mercoledì 9 giugno 2021, un altro appuntamento con Zona Bianca il programma d'attualità e approfondimento che va in onda su Rete4 (ore 21,20) e realizzato dalla collaborazione tra Videonews e Tg4. L'ospite principale del conduttore Giuseppe Brindisi sarà Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Tra i temi della puntata, ci sarà un approfondimento sulle decisioni del Governo in merito alle norme contro il Covid e che regoleranno l'estate ormai alle porte, con il delicato nodo da sciogliere che riguarda le discoteche. L'Italia sta uscendo fuori dal tunnel della pandemia ma l'impegno sulla campagna di vaccinazione resta ancora alto e impegnativo.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato ai casi di cronaca che stanno tenendo banco in queste ultime ore a iniziare da quello che riguarda la giovane Saman Abbas, diciottenne pachistana scomparsa lo scorso 30 aprile in provincia di Reggio Emilia. Nelle ultime ore l’ipotesi che si sta facendo sempre più strada tra gli investigatori è che la ragazza sia stata uccisa dallo zio su istigazione anche dei genitori dopo il suo rifiuto a un matrimonio combinato. Oggi un cugino è stato estradato dalla Francia: era una delle tre persone del video in cui si vedono i parenti di Saman con le pale vicino a un campo dove, sempre in queste ore, si stanno concentrando le ricerche. A seguire, gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia del Mottarone con il caso riassegnato a un nuovo Gip.

Spazio poi al dibattito su altri due temi caldi del momento: il ddl Zan e il reddito di cittadinanza. Tra gli altri ospiti di questa puntata: ci saranno anche l’eurodeputata Alessandra Moretti (Pd), il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, poi Vittorio Sgarbi, Piero Sansonetti, Vladimir Luxuria, Alba Parietti, Maria Giovanna Maglie e Daniele Capezzone.

