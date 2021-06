Stasera in tv, 9 giugno, Va tutto bene su Rai2: lo show di Max Giusti in cui ironizza sugli italiani

09 giugno 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 9 giugno, su Rai2 a partire dalle ore 21,25 va in onda lo show "Va tutto bene" con Max Giusti mattatore unico della serata. Si tratta dello spettacolo teatrale, registrato dal vivo, con cui l'istrionico artista ha girato l'Italia con il suo ultimo tour e va a completare quelli già andati in onda di Riccardo Rossi ("w le donne") e Antonio Giuliani ("Insensibile). Saranno dunque due ore di puro divertimento in prima serata (lo spettacolo è stato registrato prima dell'emergenza Covid allo stadio Olimpico di Roma).

Lo show, impreziosito da musica, canzoni, luci e video, rappresenta anche un ritorno alle origini del cabaret italiano, quello più giocoso, irriverente, dal ritmo serrato, in cui Max racconta di uomini, di donne, dell’hip hop e di sogni infranti. E ancora una volta la sua versatilità - Giusti racconta, imita, canta, improvvisa, coinvolge - la fa da padrona. “Va tutto bene” ironizzerà inoltre su alcune delle abitudini più comuni degli italiani, sui pregi e i difetti della Capitale e dei romani, sulla città di Milano e le nuove tendenze musicali, ma anche sul tempo che scorre, tra passato e futuro, sogni e tentativi non sempre riusciti di progresso.

Nella vita privata Max Giusti è sposato con Benedetta Bellini. Un grande amore quello che lega i due che da tantissimi anni fanno coppia fissa. Tra loro una grandissima sintonia che ha permesso alla coppia, nel corso di questi anni, di non aver mai alcuna crisi o problemi. Non solo, anche la gelosia non è mai stata un problema per la coppia come ha raccontato proprio l’attore e comico che durante un’intervista recente ha ammesso di non essere geloso della propria compagna di cui si fida ciecamente. I due hanno due figli: Matteo e Caterina.

