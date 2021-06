Stasera in tv, 9 giugno, Chi l'ha visto? su Rai3: le novità sui casi Saman e Denise Pipitone

09 giugno 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 9 giugno 2021, torna l'appuntamento con Chi l'ha visto? - storico programma di Rai3 che dal 1989 si occupa delle persone scomparse o dei maggiori fatti di cronaca nera - anche oggi in diretta a partire dalle ore 21,25. Ad aprire la puntata la tragica morte della diciottenne Saman, uccisa dallo zio con la complicità di tutta la sua famiglia solo perché non voleva accettare un matrimonio combinato. La novità è l'estradizione dalla Francia del cugino indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Era stato filmato insieme a un altro cugino e uno zio, ancora ricercati, mentre andavano con delle pale verso il terreno dove sono in corso le ricerche del corpo.

Spazio poi al caso di Denise Pipitone con importanti novità: documenti esclusivi sulla scomparsa di Denise e sui luoghi del rapimento, avvenuto a Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004. Nuovi approfondimenti e sopralluoghi sono stati fatti partendo dal racconto di Battista Della Chiave, che anni fa raccontò di aver visto la bambina: "L'hanno rapita con una motocicletta, superato un cavalcavia e poi nascosta in una barca con i remi sotto una coperta e sono andati via". Posti rintracciati da uno degli ospiti della puntata: "Ho visto il fiume e gli archi, perché nel video Della Chiave parlava di un'immagine molto chiara - spiega all'inviata della trasmissione proprio nel punto in cui Denise sarebbe stata portata via 17 anni fa - C'era un riferimento molto chiaro che mi ha portato a constatare questo. Riferendomi al racconto di Della Chiave posso dire che è collegato alla location che indicava. C'è un collegamento oggettivo di quelli che sono spazi e luoghi".

Denise Pipitone, "ecco i luoghi del rapimento". I documenti esclusivi di Chi l'ha visto?

Nel corso della puntata si tornerà a parlare anche del comandante Marcos, l'uomo che ha misteriosamente a che fare con giovani ragazze scomparse. Avrà finalmente chiarito agli inviati di Chi l'ha visto? perché si occupa di scomparsi? Infine, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Poi verrà fatto il punto sulla scomparsa di Gheorghe Teodor, allontanatosi nove anni da Ventimiglia di Sicilia, così come sul caso di Maria Antonietta Rositani: una perizia psichiatrica è stata disposta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria per l’ex marito che le diede fuoco nel 2019.

