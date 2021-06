CamieHawke, Camilla Boniardi star del web: dal cyberbullismo al fidanzato Aimone Romizi

09 giugno 2021 a

CamieHawke, nome d'arte di Camilla Boniardi, è uno degli ospiti della puntata di mercoledì 9 giugno di "Oggi è un altro giorno". La 31enne youtuber e influencer sarà negli studi di Rai 1 a partire dalle ore 14, ospite di Serena Bortone.

Camilla è una star del web: laureata in giurisprudenza è poi diventata negli anni a venire una speaker radiofonica di Radio 2. La sua avventura sul web inizia tramite Snapchat, il social in cui vengono condivisi video e foto solo per 24 ore, diventando sempre più nota anche su Instagram e Facebook. Nel 2017 diventa una delle protagoniste del programma Pink Different in onda su Fox Italia e a partire da settembre 2019, approda in Rai con un cooking show – dal titolo Nella mia cucina – in cui è protagonista accanto a Carlo Cracco. Come ricorda il sito Donnaglamour, Camilla è stata vittima di cyberbullismo: sopra un suo scatto è stata aggiunta la frase “Quando vi sentite belle, simpatiche, fighe ed anche estremamente intelligenti, ricordatevi che esiste lei…” pubblicata poi su una pagina molto nota sul social. Molti sono stati i commenti con insulti, frasi disgustose e poco carine nei suoi confronti.

Oggi conta 1,2 milioni di follower su Instagram e nelle scorse settimane è uscito anche il suo primo libro, un romanzo, con diversi tratti autobiografici. Il suo fidanzato è Aimone Romizi, musicista e frontman della band Fast Animals and Slow Kids. Della band perugina fanno parte anche Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti. In studio con lei ci sarà anche Max Giusti, che proprio questa sera su Rai 1 in prima tv tornerà con il suo spettacolo "Va tutto bene", tra ironia, gag, imizitazioni e divertimento.

