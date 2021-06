Wanda Nara, foto sexy su Instagram con hashtag "lato b da urlo" e "tette perfette"

09 giugno 2021 a

a

a

Wanda Nara, nuova foto sexy dalle spiagge della Tanzania. E, mettendo da parte la modestia, la moglie di Icardi ha usato su Instagram alcuni hashtag non da poco: lato da urlo e tette perfette. La foto è stata pubblicata nella tarda serata di ieri, martedì 8 giugno, accompagnata dal messaggio "comer dormir comer dormir y volver a empezar.. vacaciones mood". Wanda ha fatto parlare solo gli hashtag, approfittando ancora una volta per mettere in mostra le sue forme a beneficio degli oltre 7,8 milioni di follower. La moglie e procuratrice del giocatore del Paris Saint Germain è in vacanza in Tanzania insieme al marito per festeggiare i sette anni di matrimonio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.