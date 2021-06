Ascolti tv 8 giugno, vince Con il cuore in diretta da Assisi. Poi New Amsterdam

09 giugno 2021 a

a

a

Ascolti tv di martedì 8 giugno, è "Con il cuore, nel nome di Francesco" il programma più visto della prima serata. La trasmissione di Rai 1, condotta da Carlo Conti in diretta da Assisi, ha registrato 2.542.000 telespettatori per uno share del 13,16 per cento.

Con il cuore nel nome di Francesco, solidarietà con Massimo Ranieri e Renato Zero

Al secondo posto la serie "New Amsterdam" su Canale 5 con 1.872.000 spettatori e il 10.8 per cento di share. Al terzo posto, Le Iene Show su Italia 1, con 1.479.000 spettatori e il 9.7 per cento di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: "diMartedì" su La7 (1.188.000 spettatori, share 6.1 per cento), Fuori dal Coro su Rete 4 (1.048.000 spettatori, share 6.4 per cento), "CartaBianca" su Rai3 (923.000 spettatori, share 4.8 per cento), Game of Games su Rai 2 (685.000 spettatori, share 3.2 per cento), Snitch - L’Infiltrato sul Nove (545.000 spettatori, share 2.7 per cento), Shall We Dance? su Tv8 (390.000 spettatori, share 1.9 per cento).

Ascolti tv domenica 6 giugno, più pubblico per Beate su Rai1, ma il vero trionfatore è Giletti

In access prime time, Striscia la Notizia su Canale 5 ha ottenuto 4.127.000 spettatori e il 18.1 per cento di share mentre "Sogno Azzurro" su Rai1 ha registrato 2.750.000 spettatori e il 12.2 per cento di share. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.242.000 spettatori con il 5.4 per cento. Su Italia 1 CSI ha registrato 956.000 spettatori con il 4.3 per cento, mentre su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 994.000 spettatori con il 4.8 per cento. Un Posto al Sole raccoglie 1.635.000 spettatori con il 7.4 per cento e su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.171.000 individui all’ascolto (5.5 per cento), nella prima parte, e 1.263.000 spettatori (5.5 per cento), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.743.000 spettatori (7.8 per cento), meglio quindi della trasmissione "rivale" di Mediaset, condotta da Barbara Palombelli.

Ascolti tv venerdì 4 giugno, la Nazionale vince anche fuori dal campo: bene Quarto Grado

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.