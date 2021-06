Max Giusti, storia d'amore con Selvaggia Lucarelli poi il matrimonio con la moglie Benedetta Bellini e i due figli

09 giugno 2021 a

Max Giusti, 53 anni da compiere il prossimo 28 luglio, è un comico, cabarettista, imitatore, conduttore televisivo e attore di cinema e teatro. Proprio questa sera, mercoledì 9 giugno, sarà in prima serata su Rai 1 con il nuovo spettacolo "Va tutto bene", che promette due ore di assoluto divertimento con il comico romano.

Noto al grande pubblico dalla fine degli anni Novanta, ha avuto una carriera fatta di programmi tv - Stracult, Quelli che il calcio, Affari Tuoi, Stasera è la tua sera, solo per citarne alcune - esibizioni al teatro e al cinema. La sua vita privata è un po' meno nota, in quanto Max Giusti - all'anagrafe Massimiliano - è un personaggio che non è mai stato molto sotto i riflettori. negli anni Novanta, tuttavia, ha avuto una storia d'amore durata per ben sette anni con la nota giornalista Selvaggia Lucarelli, con cui portò in scena anche diverse commedie teatrali. La loro prima apparizione insieme in pubblico risale al 1997 - a teatro invece è del 1994, ma allora erano solo amici, a quanto risulta - ed è stato il noto conduttore Teo Mammucari a presentarli.

Ma come abbiamo detto, ancora non erano del tutto conosciuti. Ancora oggi, tuttavia, non si conoscono con esattezza i motivi veri e propri della fine della loro storia. Ma una cosa è certa: tra loro non è finita nel migliore dei modi. Come infatti hanno affermato loro stessi in diverse occasioni (lei in un’intervista a Vanity Fair e lui durante la sua partecipazione al reality Pechino Express), la colpa era o dell’uno o dell’altro: per Selvaggia era di Max e per Max di Selvaggia. E i due non amano parlarne. Poi Max ha voltato pagina e nel 2009 ha sposato l'attuale moglie, Benedetta Bellini, da cui ha avuto due figli: Matteo, di 10 anni e Caterina di 9.

