Oroscopo Corriere mercoledì 9 giugno 2021: le previsioni

Oroscopo del Corriere di mercoledì 9 giugno 2021, le previsioni per la giornata segno per segno.

ARIETE

Siete sempre stati combattivi, ma in questi giorni sentite poca energia. Una serata rilassante, con le persone giuste, vi farà sicuramente bene.

TORO

Se vi trovate in dubbio su come agire in una situazione difficile, ricordate che a volte basta prendere tempo e le cose migliorano da sole.

GEMELLI

Le cose cambiano velocemente, portando novità alle quali non vi eravate preparati. Potrebbero rivelarsi occasioni imperdibili.

CANCRO

La vostra gelosia nei confronti degli amici non passa inosservata: cercate di lasciarli liberi di frequentare chi desiderano...

LEONE

Idealizzare la persona che amate non è mai una buona idea. Cercate di scoprire ciò che la rende speciale, vizi e difetti compresi.

VERGINE

Ultimamente avete dato poca attenzione alla famiglia a causa degli impegni. Ora dovete organizzare una serata per farvi perdonare.

BILANCIA

La costanza è una grande virtù. Ma continuare ad avere pensieri fissi sui vostri obiettivi vi rende paranoici. Datevi una tregua.

SCORPIONE

Gli sbalzi d’umore di cui ultimamente soffrite stanno allontanando i vostri amici. Dedicate del tempo a riflettere sui vostri errori.

SAGITTARIO

Sono giorni difficili, in cui gli impegni si susseguono senza fine. Il trucco sta nell’organizzare in modo ottimale le tempistiche.

CAPRICORNO

Dopo un periodo in cui vi sentivate un po’ persi e affaticati, oggi vi siete svegliati con la voglia di dimostrare a tutti il vostro valore.

ACQUARIO

Oggi vi sentite invincibili, soprattutto in amore: avete voglia di trascorrere una serata romantica con la vostra dolce metà senza pensieri.

PESCI

Per non litigare con un familiare avete scelto di mordervi la lingua e lasciare perdere. Vi è costato fatica, ma denota grande maturità.

