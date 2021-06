7 Cervelli, Okkupèto: anticipazioni e scherzi della puntata 30 e lode

08 giugno 2021 a

Va in onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 9 giugno, la puntata speciale “30 e Lode” di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7 Cervelli. L’appuntamento numero 30 riproporrà i cinque migliori scherzi delle ultime dieci puntate, che più degli altri sono stati apprezzati dal pubblico.

Video su questo argomento 7Cervelli, Okkupèto: la nuova puntata con Marioni e Arbonelli come ospiti



Tra le vittime presenti in questo “Best of” troviamo un assicuratore, che dovrà rispondere ad una richiesta bizzarra, ed una signora, segnalata per i suoi eccessivi spostamenti in tempo di restrizioni anti-covid. Una donna verrà poi contattata da un ammiratore disposto a tutto per conquistarla, mentre Fabrizio, in versione “marito de la Ludo”, troverà pane per i suoi denti rivolgendosi ad un ragazzo particolarmente focoso.

Non poteva mancare, infine, lo scherzo fatto a Luca, ingannato con la complicità della moglie. La produzione fa sapere che tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi possono rivolgersi alla produzione stessa al numero 351 9344354. La richiesta è stata divulgata attraverso una nota.

Come ogni settimana, anche questa nuova puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e questo sito web del Corriere dell’Umbria. Su TRG, invece, “Okkupèto” andrà in onda giovedì sera alla stessa ora. Le repliche saranno visibili venerdì sera alle 23.15 su Umbria TV e sabato sera alle 23.30 su TRG. Ricordiamo, inoltre, che le puntate intere e gli scherzi migliori sono sempre disponibili sulle pagine social, Facebook, Instagram e YouTube, di “Okkupèto” e sulla

piattaforma web del Corriere dell’Umbria. Questo dei 7Cervelli è un programma che veine trasmesso ogni settimana e che ha fatto registrate una attenzione crescente da parte del pubblico fin dalla prima puntata. Un inno alla peruginità quello della comicità e comunicativa del duo di Ramazzano Le Pulci, apprezzati però, sempre fuori provincia e ormai idoli del web da tempo.

Video su questo argomento 7Cervelli, Okkupèto: la nuova puntata con gli scherzi di Luca e Fabrizio

