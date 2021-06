Diletta Leotta e gli addominali d'acciaio in vacanza. Mirko, fratello chirurgo: "Io gli ho rifatto solo il naso"

08 giugno 2021 a

Tempo di vacanze per Diletta Leotta. Il volto di Dazn - in attesa che la piattaforma per cui lavora riesca a districare il nodo degli orari della prossima Serie A - si sta rilassando nella sua Sicilia. La conduttrice infatti è originaria di Catania dove spesso si rifugia non solo per le vacanze ma anche per stare con i suoi familiari.

Così ne ha approfittato anche per una visita al fratello Mirko Manola, chirurgo plastico con studio a Catania e Milano. Così nello studio catanese la bella Diletta si è immortalata in una storia su Instagram mentre utilizza il macchinario a infrarossi emsculpt per avere addominali d'acciaio. Mirko non ha lo stesso cognome di Diletta, ma la stessa mamma (Ofelia). "La chirurgia plastica non va demonizzata, va conosciuta. Nessun accanimento. La chirurgia plastica non dev’essere esagerata, ma dev’essere adeguata alla fisicità di una persona" ha detto Mirko in una recente intervista difendo il suo lavoro spesso criticato. Capita spesso che le pazienti si rivolgano a lui con la foto di un vip a cui vuole assomigliare e "vengono tutte con la foto di mia sorella! Poi prendono come esempio anche Cristina Buccino, oppure Belen" ha svelato. Rivelando poi di aver fatto pochissimo su Diletta, giusto "un intervento al naso per problemi di respirazione e con l’occasione ha deciso di farsi togliere anche una gobbetta".

Il rapporto tra i due è molto forte. "Ci sentiamo tutti i giorni, condividiamo tutto e ci piace viaggiare insieme" ha racconto Mirko. La madre ha sposato il padre di Diletta quando Mirko aveva 3 anni, poi dopo è arrivata la giunonica Diletta. "Come famiglia siamo molto legati" ha concluso Mirko nell'intervista che rilasciò a Io Donna. Fidanzato con Eleonora Icardona, Mirko è oramai il chirurgo delle star.

