“Mi sposo ma non so ancora quando”, Angela Melillo dopo l'isola dice sì a Cesare

Il “si” è dietro l’angolo. Il matrimonio “s’ha da fare”, direbbe Manzoni. E, così, i Promessi sposi - Angela Melillo e Cesare - sono ad un passo dalle nozze. Ora l’ex concorrente dell’Isola dei famosi, dopo la finalissima di ieri, rompe il silenzio a RTL102.5 News dove

racconta la sua vita dopo l’esperienza in Honduras.

“Cesare mi ha raggiunto a Parigi dopo l’Isola. E’ stato molto romantico. Mi ha regalato l’anello ed ha chiesto la mano. Indovinate a chi? A mia figlia”, dice in collegamento Zoom durante Trends and Celebrities. Infatti la Melillo sembra per davvero al settimo cielo: “Sono felice e con lui sto bene, ma non so quando ci sposeremo”. Non si sbilancia. Per adesso nessuna data, solo tante ipotesi. “Al mio matrimonio, vi assicuro, che voglio pochi invitati (al massimo una trentina di persone)”.

Poi racconta un dettaglio inedito. “Al ritorno ho visto con Fariba. In pratica abbiamo preso cinque aerei insieme e non vi dico quanto parla. Lo sapete no? Tanto, troppo. Però ci siamo divertite”. Ora la Melillo pensa a rimettersi in moto verso il mondo della tv che l’ha vista protagonista di tantissimi programmi. “Ho lavorato con Pippo Baudo e con Pingitore”, racconta. Ma questo è solo un capito della sua vita. C’è qualcuno che ipotizza il suo ritorno in televisione, magari in un altro reality o in un salottino tv. Potrebbe accadere molto presto perché la Melillo, che in Honduras hanno di ribatezzato suor Angela, piace davvero a tutti e fa il pieno di consensi. Quindi tenetevi pronti: il suo ritorno in grande spolvero nel mondo della tv è dietro l’angolo.

