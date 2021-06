Wanda Nara, vacanza bollente in Tanzania: scatti sexy per l'anniversario di matrimonio con Icardi

08 giugno 2021 a

Wanda Nara sta facendo impazzire i suoi fan sui social: la sexy argentina infatti sta raccontando le sue vacanze con Mauro Icardi in Tanzania prima e ora a Zanzibar con foto bollenti. Tutti scatti da bollino rosso ma che i suoi follower dimostrano di gradire a suon di like.

Wanda e Mauro stanno infatti trascorrendo giorni di relax in Africa. dove infatti stanno alternando safari a piscina e mare e lo testimoniano le foto che stanno pubblicando sui social: paesaggi africani, animali ma anche e soprattutto le prorompenti e generose forme di Wanda che poco lasciano all'immaginazione. Proprio in questi giorni cade il settimo anniversario del matrimonio che hanno celebrato nel 2014 a Buenos Aires. In particolare il décolleté mozzafiato di Wanda ha fatto il pieno di like in pochissimi minuti (l'argentina vanta circa 8 milioni di followers).

Dopo il Safari in Tanzania ora la coppia si è spostata a Zanzibar tra piscina, mare e cene sulla spiaggia con il tramonto infuocato dell'Africa a fare da cornice magica. Riscaldata anche dalle pose di Wanda che non perde occasone per mettere in mostra tutta la sua carica sensuale che fa impazzire i followers. Il marito - come spesso capita in questo periodo - è al centro di indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero lontano da Parigi e dal Psg e di ritorno in Italia, sponda Juventus. Radio mercato ha infatti registrato il possibile scampio tra i due club che riguarderebbe Ronaldo sotto la Tour Eiffel e Icardi invece all'ombra della Mole Antonelliana. Un accostamento, quello tra Icardi e la Juventus, che ormai avviene da tre stagioni a questa parte ma per ora mai diventato trattativa concreta anche se più volte Wanda - che di Icardi è anche la manager - si è fatta sfuggire di aver avuto contatti con club italiani.

