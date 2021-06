Stasera in tv, 8 giugno, Fuori dal Coro su Rete4: Giorgia Meloni tra gli ospiti

08 giugno 2021 a

Stasera in tv, martedì 8 giugno, ultima puntata con Fuori dal Coro, il programma talk politico e di attualità condotto dal giornalista Mario Giordano, in onda su Rete4 dalle ore 21,20. In questo appuntamento di fine stagione Giordano avrà come ospite la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a concludere un'altra stagione di buoni risultati in termini di share e telespettatori

Tra gli ospiti ci saranno anche Katia Ricciarelli, Vittorio Feltri e Giucas Casella. Per approfondire il caso di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni scomparsa da Reggio Emilia che si sospetta sia stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato dalla famiglia, sarà trasmesso un reportage da Trappes, piccolo comune francese dove vige la legge islamica. Si torna poi a parlare anche dell’occupazione abusiva di case private con nuove testimonianze e il seguito di casi già trattati, segnalando i problemi dei piccoli proprietari immobiliari alle prese con inquilini che non pagano l’affitto e impossibilitati a procedere con lo sfratto.

Spazio poi dedicato alle domande e ai dubbi sui vaccini anti-Covid, affrontando tutti gli aspetti ancora aperti e cercando risposte sulla loro sicurezza ed efficacia – in particolare sugli adolescenti – e sul perché migliaia di operatori sanitari abbiano deciso di non sottoporsi alle somministrazioni. Infine, una pagina della puntata sarà riservata al tema della giustizia e ai casi di attualità che hanno fatto più discutere negli ultimi giorni, tra cui la vicenda di Ciro Grillo e la vicenda dell’oncologo di Bari scoperto a derubare i propri pazienti vendendo farmaci che avrebbe dovuto fornire gratuitamente. Inoltre, un interessante reportage da Ostia, ancora nelle mani del clan Spada.

