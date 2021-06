Raffaele Paganini, l'amore per la moglie "gelosa ma intelligente" e il figlio calciatore

08 giugno 2021 a

Raffaele Paganini ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 8 giugno 2021. Il salotto di Rai1 condotto da Serena Bortone si occupa di attualità e intervista personaggi dello spettacolo. Paganini è uno dei più grandi ballerini e coreografi italiani. Settimo di undici fratelli, Paganini classe 1958, nasce a Roma in una famiglia di artisti: la madre è una cantante lirica, il padre ballerino classico.

Paganini segue le orme paterne, ma si avvicina alla danza a 14 anni frequentando la scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. “Ho iniziato gli studi di danza tardi, all’età di quattordici anni, e per questo ho fatto molti sacrifici per raggiungere il livello dei miei compagni di scuola”, ha raccontato il ballerino. Dopo solo 4 anni entra a far parte del corpo di ballo in qualità di solista prima e di étoile poi. Come étoile ospite ha balla to con svariate compagnie nazionali e internazionali, come London Festival Ballet, Opera di Zurigo, Teatro alla Scala di Milano e Teatro San Carlo di Napoli. Nel corso della sua carriera ha avuto l’onore di ballare con Carla Fracci. Poi ha deciso di portare la danza in televisione partecipando ad alcuni dei varietà più importanti del piccolo schermo.

Il celebre ballerino è sposato con Debora Murina - anche lei ballerina - e dalla loro unione è nato Luca Paganini, giovane attaccante del Frosinone. "Mia moglie è gelosa, ma è intelligente. Capì che non c’era alcun problema. Però, in effetti, quello che succedeva con la Parisi è che lavoravamo molto assieme e stavo più con lei che con mia moglie. Lei era molto famosa e finivamo tutte le settimane sulle prime pagine dei giornali. Ci fu una storia di grande di amicizia con lei e con Franco Miseria” ha raccontato Paganini parlando del rapporto con la collega Heather Parisi.

