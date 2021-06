Romina Carrisi, l'amore segreto per un medico e la vita in America da figlia di Al Bano

08 giugno 2021 a

Romina Carrisi, la figlia più piccola di Al Bano Carrisi e Romina Power, ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 8 giugno 2021. Il salotto di Rai1 condotto da Serena Bortone si occupa di attualità e intervista personaggi dello spettacolo. Romina, poi entrerà a far parte degli “affetti stabili” del programma, il cast degli ospiti e lo farà sino al finale della stagione. Un'esperienza destinata probabilmente a continuare anche nella prossima stagione.

Romina, 34 anni appena compiuti da pochi giorni, ha recentemente parlato della sua vita privata rivelando di essere felice accanto ad un uomo che è lontano dalle dinamiche televisive e del mondo dello spettacolo. Si tratta di un medico e la renderebbe molto felice, ma la ragazza ha comunque deciso di andarci con i piedi di piombo: l'uomo non è mai comparso sui profili social della figlia di Al Bano. Romina ha rivelato non solo che l’uomo la far star bene, ma ciò che le piace di più di lui è quella luce che ha negli occhi che le ha fatto capire di essere una persona onesta, curiosa e rispettosa. Proprio queste qualità l’hanno fatta avvicinare a lui e a iniziare una nuova relazione.

La più piccola dei Carrisi continua sempre a coltivare il sogno di diventare un'attrice di successo, anche se ha girato solo una piccola parte nella fiction Don Matteo. La giovane Romina - che per tanni anni ha abitato in America dove ha fatto la cameriera e la commessa - ha inoltre affermato che ama viaggiare e che il paese dei suoi sogni è stata sempre l'Australia, le piace molto la musica, ama il sushi ed è una ragazza piena di vivacità. Ha partecipato all'edizione dell'Isola dei Famosi numero 3, nel 2005 e in passato ha superato momenti difficili che l'avevano spinta all'uso di stupefacenti.

