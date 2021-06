La storia vera del dirottamento del mercantile Alabama, stasera in tv con il film Attacco in mare aperto

08 giugno 2021 a

Stasera in tv, martedì 8 giugno, va in onda su Rai4 il film thriller “Captain Phillips - Attacco in mare aperto”. La pellicola racconta l’incredibile storia vera del dirottamento della nave mercantile statunitense Maersk Alabama, avvenuto nell'aprile 2009 per mano di quattro pirati somali, e la cattura in ostaggio del comandante Richard Phillips. Interpretato da un magnifico Tom Hanks, candidato a 6 Premi Oscar, è un tesissimo dramma marittimo in cui il coraggio e il sangue freddo del capitano protagonista hanno fatto sì che venti persone uscissero indenni da una situazione disperata.

Il dirottamento della Maersk Alabama avvenne tra l'8 e il 12 aprile 2009. Il braccio di ferro con i sequestratori, quattro pirati somali, durò dunque quattro giorni. Dovette intervenire la squadra Devgru, gruppo speciale dei Navy Seal, che salvò il comandante. Tre dei pirati somali vennero uccisi, mentre uno venne catturato vivo. La nave - 20 i membri dell'equipaggio - faceva parte di una spedizione umanitaria per il programma alimentare mondiale (trasportava 17mila tonnellate di merci destinate in gran parte al terzo mondo). L'8 aprile, mentre la nave si trovava a circa 240 miglia dalla costa della Somalia, un gruppo di 4 pirati somali armati di AK-47 abbordarono il mezzo con un motoscafo riuscendo a salire a bordo della nave. Durante l'abbordaggio i membri dell'equipaggio si nascosero nella sala macchine dove riuscirono a catturare uno dei pirati (identificato come Abduwali Muse) recatosi lì. Durante le 12 ore in cui lo tennero prigioniero cercarono di negoziare con gli altri pirati allo scopo di far rilasciare il comandante. Tuttavia, dopo aver rilasciato Muse, i pirati, venendo meno all'accordo, caricarono il comandante Phillips a bordo di una lancia di salvataggio allo scopo di raggiungere la Somalia dove avevano intenzione di rifugiarsi per chiedere poi un riscatto di 10 milioni di dollari.

L'operazione di salvataggio durò tre giorni e si rivelò altamente drammatica ma alla fine il capitano Phillips venne portato il salvo e l'anno dopo è tornato a navigare mentre l'unico pirato sopravvissuto e arrestato sta scontando una pena di 36 anni.

