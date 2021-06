Michele Merlo, il messaggio della fidanzata Luna che commuove tutti. E condivide queste foto

08 giugno 2021 a

La fidanzata di Michele Merlo ha pubblicato un messaggio sui social (con foto) che ha commosso tutti. Il cantante di Amici, conosciuto anche con il nome d’arte di Mike Bird, era legato a Luna. Una ragazza italo-venezuelana, che non fa parte del mondo dello spettacolo e che studia Culture e pratiche della moda. La giovane ha condiviso sul suo account Instagram alcuni scatti insieme al musicista, scomparso domenica 6 giugno a causa di una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Michele Merlo, dalle liti con Morgan all'amore con Shady e il gossip su Mariasole Pollio

Parole toccanti che hanno commosso il mondo social. E non solo. “Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore”, ha scritto Luna su Instagram. La ragazza ha aggiunto altre considerazioni. “Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare”. Il padre di Mike Bird, riporta il sito sologossip.it ha confidato che il figlio si trovava a casa della fidanzata quando si è sentito male. L’ex allievo di Amici è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Durante il programma di Maria De Filippi ha avuto un breve flirt con un’altra allieva, l’interprete di origini marocchine Shady. Nel corso del tempo si è parlato pure di una liaison, mai confermata con l’attrice, conduttrice e youtuber Mariasole Pollio.

Video su questo argomento Addio a Michele Merlo, quando l'artista parlava della sua lotta contro la depressione sui social

L’Ausl di Bologna ha avviato un’indagine interna per fare chiarezza sulla morte di Michele Merlo. L’azienda sanitaria è al lavoro per ricostruire quanto accaduto dal primo accesso al pronto soccorso del giovane cantante, a Vergato, fino al decesso avvenuto all’Ospedale Maggiore di Bologna.

