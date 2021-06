Belen Rodriguez si commuove per Ignazio Moser: "Fiera di essere tua cognata"

08 giugno 2021 a

Awed ha vinto L'Isola dei Famosi 2021 superando all'ultimo televoto Valentina Persia. Ma grande protagonista della finalissima del reality andata in onda ieri sera su Canale5 è stato Ignazio Moser. L'ex ciclista, figlio del mito Francesco Moser, si è classificato al quarto posto ma ha attirato grande attenzione da parte del pubblico. Ignazio ha propositi importanti per il futuro della relazione che da anni ha con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

"I progetti con Cecilia? Il nostro rapporto è stato molto esposto pubblicamente, ma vogliamo proteggerlo in realtà. Abbiamo tanti progetti insieme, a iniziare dalla nuova casa che avremo tra poco. E poi altre cose che non vedo l'ora di raccontarle" ma non qui in diretta tv spiega con fermezza Ignazio. Nonostante il pressing asfissiante di Ilary Blasi: "Sei in Honduras c'è il tramonto, il mare, la spiaggia. Se scavi lì sotto c'è una cosetta mi sono portata avanti". Insomma, tutto era pronto per una proposta di matrimonio con tanto di anello in diretta. Moser, tuttavia, si è rifiutato di fare la fatidica proposta che la conduttrice si aspettava. Un desiderio di privacy che ha spiazzato Ilary che pensava al colpaccio in diretta. Niente di tutto.

Il comportamento di Ignazio, emozionatissimo al momento di incontrare nuovamente Cecilia, è stato applaudito sui social dalla sorella Belen Rodriguez: "Vederti in questo programma mi ha reso fiera di essere tua cognata" ha scritto la bella argentina su una storia pubblicata durante la diretta del reality su Instagram. E poi al momento dell'abbraccio della coppia in spiaggia ha aggiunto "Siete belli da morire" approvando il momento romantico sull'isola e soprattutto la volontà di tenere riservato il momento di quando Ignazio chiederà la mano di Cecilia: perché tutto fa pensare a nozze imminenti per la coppia nata nella casa del Grande Fratello.

